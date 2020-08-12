Пугающая регулярность: список жертв лжеработников банка сегодня пополнили жители Йыхви и Таллинна

11 августа в полицию Йыхви поступило заявление от 54-летней женщины, которая стала жертвой распространенной в последнее время схемы. Как сообщила пострадавшая, представившиеся работниками банка злоумышленники выманили у нее почти 1600 евро. Все обстоятельства будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела.

Во вторник о схожем случае сообщил также и житель столицы. Ему позвонил мужчина, который представился работником банка и сообщил, что с банковской карточкой клиента пытались совершить сделку в литовком интернет-магазине. Мошенник попросил потерпевшего зайти с помощью Smart-ID в интернет-банк, чтобы проверить сделки. На самом деле вскоре с расчетного банковского счета пострадавшего были переведены 1240 евро.