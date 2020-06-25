Психотропные по рецепту. Полиция разоблачила ласнамяэскую "наркоаптеку"

С конца мая закрыта аптека Virbi в Таллинне, где избранные клиенты могли приобрести нелегальные психотропные вещества. Аптека работала на первом этаже жилого дома по адресу Вирби в Ласнамяэ.

"Для больного человека нужен Врач, нужна Аптека" — красуется надпись на витрине.

Полиция задержала владельца, руководителя и провизора аптеки Олега Б. (54), а при обыске аптеки были обнаружены 40 000 евро наличных.

Олег уже долгое время торговал психотропными веществами, заявила прокуратура на заседании Таллиннского окружного суда. У полиции есть свидетель, по словам которого, он покупал в аптеке запрещенные вещества еще девять лет назад.

Прокуратура не прокомментировала, как именно проходила продажа психотропных веществ.

Адвокат обвиняемого сообщил, что на допросе Олег признал ведение нелегального бизнеса. Однако по его словам обнаруженные в аптеке 40 000 евро не связаны с преступной деятельностью — владельцем денег якобы является дочь аптекаря.

Олег желает освободиться из-под стражи и готов заплатить залог в 10 000 евро. Таллиннский окружной суд сегодня вынесет решение насчет освобождения мужчины.

Полиция продолжает расследовать нелегальный бизнес, чтобы выяснить его размах. По словам прокуратуры, психотропные вещества продавались не всем клиентам аптеки.

Доход от продаж аптеки Virbi в 2018 году составил почти 370 000 евро, а прибыль — более 70 000 евро. С прошлых годов у аптеки осталась нераспределенная прибыль в размере 350 000 евро.