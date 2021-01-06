ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Полиция и прокуратура рассказывают, как произошло убийство молодой матери в Ласнамяэ

Префект Пыхьской префектуры: мне очень жаль - молодая женщина рассталась с жизнью по чье-то вине. Это горе для многих близких, это трагедия.

Полиция получила сообщение о стрельбе в подъезде, отреагировали большими силами, как всегда в таких случаях. Мы были на месте через четыре минуты. Открывшаяся картина была такая: перед нами в квартире женщина с пулевыми ранениями, прибывший первым патруль начал реанимацию. Получили очень быстро на месте информацию, что случилось, о возможном подозреваемом лице и номере автомобиля.

В течение 40 минут этот человек - трезвый, 80-летний, был нами задержан в Мустамяэ.

Первая информация была такова, что нижнего соседа тревожил бытовой шум, который доносился из квартиры сверху.

Энели Лауритс: этот инцидент касается всего общество. Идет расследование, мы сразу начали производить следственные действия, в том числе в месте жительства пострадавшей.

Во время убийства в квартире были дети, их отправили в детскую больницу для обследования на предмет физического и психического состояния.

У подозреваемого не было разрешения на оружия. Мы искали оружие у него дома но ничего не нашли.

Оружием был незаконный револьвер. Он был заявлен в 1995 году предыдущим собственником как потерянный. Подозреваемый утверждает, что купил его много лет назад на черном рынке.

Подозреваемому 80 лет, в 1995-2016 году он был помощником полицейского.

Дополняется!

Подробнее об убийстве можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.