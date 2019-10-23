Протаранивший в Нымме жилой дом водитель не согласен с решением суда

Связанный с несколькими фирмами Андрус не согласен ни с решением суда, ни с наказанием. Судья должен предоставить ему мотивированное решение, после чего он должен окончательно решить, будет ли обжаловать приговор.

”Возможно, что когда обвиняемый увидит мотивы, которыми руководствовался судья при принятии решения, он не захочет оспаривать решение суда и оно вступит в силу”, — пояснил пресс-секретарь суда.

В прошлый понедельник в 06:45 утра в столичном районе Нымме легковой автомобиль врезался в жилой дом. В это время в доме спал ребенок, который в результате случившегося пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.

По имеющимся данным, водитель внедорожника Mercedes-Benz GLE350 при совершении поворота на Пярну мнт потерял контроль над управлением и врезался в дом, стоящий на углу Пярну мнт и улицы Рохелине. В это время по другую сторону от стены в доме спал ребенок. Он был сразу передан прибывшим на место медикам. К счастью, ребенок отделался царапинами и ссадинами, однако скорая все же доставила его в больницу, чтобы окончательно убедиться, что его здоровью ничего не угрожает.

Отец ребенка рассказал Delfi, что вся комната была в обломках. Завалило и ребенка, и отцу пришлось буквально выкапывать его из завала.

Отец сказал, что соседи видели, как водитель несколько раз пытался сдать на автомобиле назад и уехать, что ему не удалось. Тогда он решил скрыться с места аварии на ”своих двоих”.

Чуть позже виновника аварии задержала полиция.