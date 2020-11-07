07.11.2020, 20:15
Пропавшую в Нарве Валентину нашли мертвой
Сегодня примерно в 15 часов в районе деревни Тырвайыэ, Нарва-Йыэсуу, добровольцы нашли на поле у леса тело 74-летней Валентины, которая ушла 2 ноября из дома и не вернулась.
Сегодня примерно в 15 часов в районе деревни Тырвайыэ, Нарва-Йыэсуу, добровольцы нашли на поле у леса тело 74-летней Валентины, которая ушла 2 ноября из дома и не вернулась.
Полиция с партнерами искала женщину с понедельника, когда было получено сообщение о том, что женщина ушла из дома и родные не могут с ней связаться.
Полиция благодарит всех, кто помогал искать женщину, и выражает соболезнование близким Валентины.
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