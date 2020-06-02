02.06.2020, 11:30
Пропавшую в Мууга 75-летнюю Надежду нашли
В понедельник во второй половине дня полиции сообщили, что в Мууга пропала 75-летняя Надежда, проживающая на улице Ласкетийру.
В понедельник во второй половине дня полиции сообщили, что в Мууга пропала 75-летняя Надежда, проживающая на улице Ласкетийру.
Женщина вышла несколько часов назад из дома и не вернулась. По своему состоянию здоровья женщина не всегда может адекватно воспринимать окружающее и находить дорогу домой.
Сегодня около 11 часов полиция сообщила, что Надежду нашел вчера вечером родственник, с ней все в порядке.
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