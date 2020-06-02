Пропавшую в Мууга 75-летнюю Надежду нашли

Женщина вышла несколько часов назад из дома и не вернулась. По своему состоянию здоровья женщина не всегда может адекватно воспринимать окружающее и находить дорогу домой.

Сегодня около 11 часов полиция сообщила, что Надежду нашел вчера вечером родственник, с ней все в порядке.