02.06.2020, 11:30

Пропавшую в Мууга 75-летнюю Надежду нашли


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В понедельник во второй половине дня полиции сообщили, что в Мууга пропала 75-летняя Надежда, проживающая на улице Ласкетийру.

Женщина вышла несколько часов назад из дома и не вернулась. По своему состоянию здоровья женщина не всегда может адекватно воспринимать окружающее и находить дорогу домой.

Сегодня около 11 часов полиция сообщила, что Надежду нашел вчера вечером родственник, с ней все в порядке.

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