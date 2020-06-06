06.06.2020, 19:18

Пропавшую в Маарду Наталью нашли мертвой


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Küünal, küünla kustumine
Küünal.Foto: Argo Ingver

В четверг на улице Нурга в Маарду пропала 53-летняя Наталья. Женщина покинула свою расположенную в Маарду дачу и не вернулась.

Тело женщины было найдено днем в субботу в волости Йыэляхтме. Точные причины смерти выявит следствие.

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