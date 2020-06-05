05.06.2020, 18:48

Пропавшую в Маарду 53-летнюю Наталью до сих пор не нашли. Полиция просит помощи

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Пропавшую в Маарду 53-летнюю Наталью до сих пор не нашли. Полиция просит помощи
PPA foto

Вчера вечером поступило сообщение о том, что на улице Нурга в Маарду пропала 53-летняя Наталья.

Женщина покинула свою расположенную в Маарду дачу и до сих пор не вернулась.

Рост Натальи около 160 см, телосложение среднее, волосы каштановые до плеч, глаза зеленые. При ходьбе немного склонятся вперед. Была одета в длинную черную куртку и черную обувь на каблуке. По состоянию здоровья женщина нуждается в помощи.

Продолжавшиеся всю ночь поиски результатов не дали.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о Наталье или видел ее, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

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