Пропавшую в Маарду 53-летнюю Наталью до сих пор не нашли. Полиция просит помощи

Женщина покинула свою расположенную в Маарду дачу и до сих пор не вернулась.

Рост Натальи около 160 см, телосложение среднее, волосы каштановые до плеч, глаза зеленые. При ходьбе немного склонятся вперед. Была одета в длинную черную куртку и черную обувь на каблуке. По состоянию здоровья женщина нуждается в помощи.

Продолжавшиеся всю ночь поиски результатов не дали.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о Наталье или видел ее, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.