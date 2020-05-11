11.05.2020, 16:39

Пропавшую на прошлой неделе Екатерину с младенцем нашли

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Kriisiaja politseipatrull Tartus
Kriisiaja politseipatrull TartusFoto: Argo Ingver

Полиция получила от сограждан несколько сообщений о местах в Харьюмаа, где могла находиться 29-летняя Екатерина (объявленная ранее в розыск), одно из сообщений соответствовало действительности.

Благодаря внимательному человеку Екатерина и ее ребенок найдены. Человек, который видел сообщение о поисках Екатерины и ребенка, заметил соответствующую описанию женщину в Кохтла-Ярве и сообщил об этом полиции.

При проверке информации полицейские установили, что это разыскиваемая женщина. Скорая помощь проверила состояние здоровья ребенка.

Полиция благодарит всех людей, которые помогли поискам!

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