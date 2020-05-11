Пропавшую на прошлой неделе Екатерину с младенцем нашли

Благодаря внимательному человеку Екатерина и ее ребенок найдены. Человек, который видел сообщение о поисках Екатерины и ребенка, заметил соответствующую описанию женщину в Кохтла-Ярве и сообщил об этом полиции.

При проверке информации полицейские установили, что это разыскиваемая женщина. Скорая помощь проверила состояние здоровья ребенка.

Полиция благодарит всех людей, которые помогли поискам!

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