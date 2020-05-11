Пропавшую на прошлой неделе Екатерину с младенцем до сих пор не нашли. Она может находиться в Кохтла-Ярве
Полиция получила от сограждан несколько сообщений о местах в Харьюмаа, где могла находиться 29-летняя Екатерина, и проверила разные адреса, но женщину до сих пор не нашли и с ней не удается связаться.
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