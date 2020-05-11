Пропавшую на прошлой неделе Екатерину с младенцем до сих пор не нашли. Она может находиться в Кохтла-Ярве

5 мая женщина с коляской попала в объектив одной из камер наружного наблюдения в Таллинне. Сейчас на основании собранной информации есть основание полагать, что она может находиться в Кохтла-Ярве.

Полиция просит всех, у кого есть информация о Екатерине или ее ребенке, позвонить на номер 112 или написать на адрес irina.maloseva@politsei.ee.

Также просят связаться с полицией саму Екатерину, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье новорожденного ребенка.

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