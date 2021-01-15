Пропавшую 81-летнюю женщину нашли на болоте в тяжелом состоянии

Полиция искала 81-летнюю Анне, пропавшую сегодня в Ляэне-Харьюской волости. С помощью местных жителей полицейские установили возможное направление движения женщины, после чего приступили к поискам в лесу недалеко от деревни Паэ.
Сегодня в 20 часов Центр тревоги получила сообщение о том, что Анне ушла прогулку из дома своих родственников в деревне Паэ, волость Ляэне-Харью, сегодня примерно в 15 часов и не вернулась.
С помощью местных жителей полицейские установили возможное направление движения женщины, после чего приступили к поискам в лесу недалеко от деревни Паэ.
Полицейские искали женщину вместе со спасателями и местными жителями и Анне нашли в переохлажденном состоянии в 21.45 на болотистой местности. Анне передали медикам, которые доставили находящуюся в тяжелом состоянии женщину в больницу.
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