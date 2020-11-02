02.11.2020, 18:46

Пропавший житель Кивиыли нашелся

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EST 78
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня полиция попросила помощи в поиске пропавшего в Кивиыли молодого мужчины.

В начале девятого вечера из полиции пришла информация о том, что мужчина найден, с ним все в порядке.

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