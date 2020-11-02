Пропавший житель Кивиыли нашелся

Сегодня полиция попросила помощи в поиске пропавшего в Кивиыли молодого мужчины.
В начале девятого вечера из полиции пришла информация о том, что мужчина найден, с ним все в порядке.
Сегодня полиция попросила помощи в поиске пропавшего в Кивиыли молодого мужчины.
В начале девятого вечера из полиции пришла информация о том, что мужчина найден, с ним все в порядке.
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