19.08.2020, 15:20
Пропавший в Ыйсмяэ 47-летний Олег найден
Во вторник вечером полиция просила помощи в поисках 47-летнего Олега, который ушел из дома в субботу после обеда и до сих пор не вернулся.
Во вторник вечером полиция просила помощи в поисках 47-летнего Олега, который ушел из дома в субботу после обеда и до сих пор не вернулся.
В сообщении говорилось, что мужчина и раньше уходил на пару дней из дома и находился в Ыйсмяэ, Какумяэ или Астангу. Он не ищет общения, и из-за состояния здоровья ему иногда трудно ориентироваться в происходящем. У Олега при себе были ключи от квартиры, но других вещей он не взял.
Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Олег найден и с ним все в порядке.
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