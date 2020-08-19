Пропавший в Ыйсмяэ 47-летний Олег найден

В сообщении говорилось, что мужчина и раньше уходил на пару дней из дома и находился в Ыйсмяэ, Какумяэ или Астангу. Он не ищет общения, и из-за состояния здоровья ему иногда трудно ориентироваться в происходящем. У Олега при себе были ключи от квартиры, но других вещей он не взял.

Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Олег найден и с ним все в порядке.