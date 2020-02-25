25.02.2020, 16:42

Пропавший в январе в Тартумаа мужчина найден мертвым


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Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

Сегодня случайный прохожий обнаружил в деревне Кяревере в Тартумаа тело 62-летнего Харри, который 15 января ушел из своего дома в Кяревере и пропал.

Мужчина должен был направиться к родственнику в Пыльтсамаа, а через день вернуться, но не сделал этого.

Точные причины смерти выяснит вскрытие. Собранная к настоящему моменту информация не дает оснований полагать, что речь может идти о насильственной смерти.

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