25.02.2020, 16:42
Пропавший в январе в Тартумаа мужчина найден мертвым
Сегодня случайный прохожий обнаружил в деревне Кяревере в Тартумаа тело 62-летнего Харри, который 15 января ушел из своего дома в Кяревере и пропал.
Сегодня случайный прохожий обнаружил в деревне Кяревере в Тартумаа тело 62-летнего Харри, который 15 января ушел из своего дома в Кяревере и пропал.
Мужчина должен был направиться к родственнику в Пыльтсамаа, а через день вернуться, но не сделал этого.
Точные причины смерти выяснит вскрытие. Собранная к настоящему моменту информация не дает оснований полагать, что речь может идти о насильственной смерти.
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