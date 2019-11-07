Пропавший в Виймси 15-летний Кристьян найден

Полиция сообщает, что 15-летний Кристьяна, который в ушел в субботу из своего дома в волости Виймси, найден. С юношей все в порядке.
Родители сообщили об исчезновении сына 6 ноября. Последний раз они видели Кристьяна 2 ноября дома. Куда он отправился далее, неизвестно. В качестве одного из возможных пунктов назначения называлась волость Харку.
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