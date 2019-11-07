07.11.2019, 12:45

Пропавший в Виймси 15-летний Кристьян найден

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дополнено в 19:50
EST 485
Пропавший в Виймси 15-летний Кристьян найден
Kristjan.

Полиция сообщает, что 15-летний Кристьяна, который в ушел в субботу из своего дома в волости Виймси, найден. С юношей все в порядке.

Родители сообщили об исчезновении сына 6 ноября. Последний раз они видели Кристьяна 2 ноября дома. Куда он отправился далее, неизвестно. В качестве одного из возможных пунктов назначения называлась волость Харку.

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