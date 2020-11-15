Пропавший в Валгамаа Петр найден

Полиция получила сообщение в 15 часов и сразу же приступила к поискам. Через час были привлечены дополнительные силы.

Рост мужчины около 170 см, телосложение среднее, волосы седые короткие. Мог быть одет в черную дубленку, серые спортивные штаны и синие тенниски. В связи с особенности здоровья мужчина может не понимать, где находится. Также он может плохо ходить. Мобильного телефона у него нет.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно местонахождения мужчины, сообщить об этом по номеру 112.