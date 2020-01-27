27.01.2020, 17:25
Пропавший в Валга в декабре мужчина найден мертвым
26 января местный охотник нашел в лесу в деревне Паю волости Валга тело 60-летнего Айвара, который 10 декабря прошлого года ушел из дома в городе Валга и пропал.
26 января местный охотник нашел в лесу в деревне Паю волости Валга тело 60-летнего Айвара, который 10 декабря прошлого года ушел из дома в городе Валга и пропал.
Собранная до сих пор информация не дает оснований считать, что причиной смерти мужчины стало преступление, но все более точные детали выяснят в ходе дальнейшей экспертизы.
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