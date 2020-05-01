Пропавший в Таллинне пожилой мужчина найден мертвыми
Вчера полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в столичном районе Нымме 81-летнего Василия. Сегодня поступило сообщение, что, к сожалению, мужчина найден мертвым.
Вчера полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в столичном районе Нымме 81-летнего Василия. Сегодня поступило сообщение, что, к сожалению, мужчина найден мертвым.
Следов насилия на его теле не обнаружено. У полиции нет оснований подозревать, что кто-то может быть причастен к его смерти.
Василий ушел в четверг из дома на улице Валдеку в 16 часов и домой не вернулся.
Рост 167 см, худощавого телосложения. Одет в темно-серую куртку, темно-синий свитер, синие брюки со стрелками, на голове — черная фуражка. Уходя гулять, мужчина не взял с собой телефон.
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