Пропавший в Таллинне немец найден мертвым в акватории порта Ноблесснер

Полиция искала пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна. Позже полиция установила, что пропавшего 31 января 38-летнего Бьёрна в последний раз видели в ночь на 1 февраля, когда мужчина после увеселительных заведений прибыл в район порта Ноблесснер. Водолазы обнаружили его тело в акватории порта.
Как сообщает полиция, в пятницу, 7 февраля, в 11 часов начали проверять акваторию порта Ноблесснер, примерно в 14:30 водолазы нашли тело 38-летнего мужчины.
Более точную причину смерти выяснит экспертиза.
Бьерн ушел из отеля на ул. Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону Старого города. Так как мужчина не вернулся в отель к запланированному времени 2 февраля, об этом сообщили полиции.