Пропавший в Таллинне немец найден мертвым в акватории порта Ноблесснер

Как сообщает полиция, в пятницу, 7 февраля, в 11 часов начали проверять акваторию порта Ноблесснер, примерно в 14:30 водолазы нашли тело 38-летнего мужчины.

Более точную причину смерти выяснит экспертиза.

Бьерн ушел из отеля на ул. Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону Старого города. Так как мужчина не вернулся в отель к запланированному времени 2 февраля, об этом сообщили полиции.