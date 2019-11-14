14.11.2019, 08:42

Пропавший в Таллинне Дмитрий найден. С ним все в порядке


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Пропавший в Таллинне Дмитрий найден. С ним все в порядке
PPA

В среду полиция просила помощи в поисках 47-летнего Дмитрия, который пропал около 14.15 часов в районе рынка у Балтийского вокзала в Таллинне. В четверг утром поступило сообщение, что мужчина найден и с ним все в порядке.

Его рост примерно 184 см, он спортивного сложения. У него короткие волосы. На Дмитрии были черная вязаная шапка, синяя куртка и синие спортивные брюки.

Дмитрий нуждается в помощи, чтобы справляться с повседневными делами, он не знает Таллинна, но может передвигаться на общественном транспорте. У него нет мобильного телефона.

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