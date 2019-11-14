Пропавший в Таллинне Дмитрий найден. С ним все в порядке

Его рост примерно 184 см, он спортивного сложения. У него короткие волосы. На Дмитрии были черная вязаная шапка, синяя куртка и синие спортивные брюки.

Дмитрий нуждается в помощи, чтобы справляться с повседневными делами, он не знает Таллинна, но может передвигаться на общественном транспорте. У него нет мобильного телефона.