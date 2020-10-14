Пропавший в Таллинне 7-летний мальчик найден

Полиция в среду вечером попросила помощи в поисках пропавшего у Пиритаской экономической гимназии 7-летнего Моргана.
В Центр тревоги родные сообщили о пропаже мальчика сегодня в 14 часов.
В половине седьмого вечера полиция нашла ребенка. C ним всё в порядке.
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