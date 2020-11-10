Пропавший в Таллинне 11-летний Игнат найден

Сегодня столичная полиция объявила в розыск 11-летнего Игната, который не пришел в школу и не вернулся домой.
В половине десятого вечера полиция известила, что ребенок найден и доставлен домой, с мальчиком все в порядке.
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