10.11.2020, 16:14

Пропавший в Таллинне 11-летний Игнат найден

 (17)
EST 1107
Uues politsei vormirõivad
Pilt on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

Сегодня столичная полиция объявила в розыск 11-летнего Игната, который не пришел в школу и не вернулся домой.

В половине десятого вечера полиция известила, что ребенок найден и доставлен домой, с мальчиком все в порядке.

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