11.01.2021, 12:32
Пропавший в Таллинне 10-летний Артур нашелся
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Полиция сегодня около полудня просила помощи в поисках 10-летнего Артура, который пропал утром в Таллинне.
Полиция сегодня около полудня просила помощи в поисках 10-летнего Артура, который пропал утром в Таллинне.
Сегодня утром Артур ушел из дома в Нымме, чтобы поехать в школу на автобусе, но в школу он не пришел. У Артура не было с собой телефона.
Незадолго до 14 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил, что Артур только что сам пришел домой и с ним все в порядке.
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