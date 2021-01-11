Пропавший в Таллинне 10-летний Артур нашелся

Сегодня утром Артур ушел из дома в Нымме, чтобы поехать в школу на автобусе, но в школу он не пришел. У Артура не было с собой телефона.

Незадолго до 14 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил, что Артур только что сам пришел домой и с ним все в порядке.