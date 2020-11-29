29.11.2020, 11:53
Пропавший в субботу пожилой мужчина найден мертвым
Полиция просила вчера у жителей Эстонии помощи в установлении местонахождения пропавшего в уезде Йыгевамаа в волости Муствеэ 71-летнего Григория.
Полиция просила вчера у жителей Эстонии помощи в установлении местонахождения пропавшего в уезде Йыгевамаа в волости Муствеэ 71-летнего Григория.
Вчера примерно в 17:30 близкий Григория сообщил полиции, что мужчины нет дома по неизвестной причине и он не взял с собой телефон.
Полиция приступила сразу же к поискам мужчины в окрестностях и привлекла к поискам дрон, но поиски пока не дали результата.
В воскресенье полиция сообщила, что сегодня утром в волости Муствеэ был найден труп Григория.
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