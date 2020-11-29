Пропавший в субботу пожилой мужчина найден мертвым

Вчера примерно в 17:30 близкий Григория сообщил полиции, что мужчины нет дома по неизвестной причине и он не взял с собой телефон.

Полиция приступила сразу же к поискам мужчины в окрестностях и привлекла к поискам дрон, но поиски пока не дали результата.

В воскресенье полиция сообщила, что сегодня утром в волости Муствеэ был найден труп Григория.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.