21.02.2020, 16:50

Пропавший в среду пожилой мужчина найден мертвым


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Pühapäeval juhtus Eestis kaks inimkannatanuga liiklusõnnetust (foto on illustratiivne).Foto: Kenno Soo

Полиция в пятницу сообщила, что ушедший из своего дома в Элва 89-летний Валдеко найден мертвым. По предварительной информации, следов насилия на теле не обнаружено.

"С прискорбием сообщаем, что на третий день поисков тело разыскиваемого мужчины было обнаружено в километре от его дома", — сообщила полиция.

Точную причину смерти покажет вскрытие, но, по имеющейся сейчас информации, криминала здесь нет.

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