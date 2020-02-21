21.02.2020, 16:50
Пропавший в среду пожилой мужчина найден мертвым
Полиция в пятницу сообщила, что ушедший из своего дома в Элва 89-летний Валдеко найден мертвым. По предварительной информации, следов насилия на теле не обнаружено.
Полиция в пятницу сообщила, что ушедший из своего дома в Элва 89-летний Валдеко найден мертвым. По предварительной информации, следов насилия на теле не обнаружено.
"С прискорбием сообщаем, что на третий день поисков тело разыскиваемого мужчины было обнаружено в километре от его дома", — сообщила полиция.
Точную причину смерти покажет вскрытие, но, по имеющейся сейчас информации, криминала здесь нет.
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