Пропавший в Силламяэ Дмитрий найден
Полиция просила помощи в поисках 43-летнего Дмитрия, который ушел 13 октября из дома и до сих пор не вернулся. 15 октября утром поступило сообщение, что мужчина найден.
Полиция просила помощи в поисках 43-летнего Дмитрия, который ушел 13 октября из дома и до сих пор не вернулся. 15 октября утром поступило сообщение, что мужчина найден.
Дмитрий уехал на велосипеде в неизвестном направлении вчера после обеда, мобильного телефона у него при себе нет. По собранной на данный момент информации есть основание опасаться, что что без посторонней помощи жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.
Близкие и полиция искали мужчину в различных местах, основательно проверив дороги и улицы, которыми он обычно пользуется, например, Таллиннское шоссе и окрестности Силламяэ со стороны Сиргала и Вийвиконна. В местных медицинских учреждениях его нет, нет информации о Дмитрии у и его друзей и знакомых. Поиски продолжаются.
При себе у Дмитрия был рюкзак. На нем были ветрозащитные брюки со светоотражательными элементами, черная куртка с капюшоном и золотыми полосками на рукавах и синяя кепка.
Просим всех, кто видел Дмитрия или знает, где он находится, сразу же позвонить на 112.
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