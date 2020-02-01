01.02.2020, 19:24

Пропавший в середине января 28-летний Сийм найден мертвым


EST
Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Неделю назад полиция попросила помощи в поиске 28-летнего Сийма, который последний раз выходил на контакт с близкими 16 января. После этого телефон молодого человека был отключен. Сегодня поступило сообщение, что мужчина найден мертвым.

Тело было найден сегодня в ходе поисковой операции в деревне Пуртси в волости Элва. Следов насилия на теле не обнаружено.

Полиция благодарит всех, кто делился информацией и помогал искать мужчину на местах.

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