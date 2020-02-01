01.02.2020, 19:24
Пропавший в середине января 28-летний Сийм найден мертвым
Неделю назад полиция попросила помощи в поиске 28-летнего Сийма, который последний раз выходил на контакт с близкими 16 января. После этого телефон молодого человека был отключен. Сегодня поступило сообщение, что мужчина найден мертвым.
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