03.07.2020, 10:45

Пропавший в Раквере 47-летний Олексий найден

 (8)
EST
Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

Вчера полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома на улице Лембиту в Раквере 47-летнего Олексия.

В четверг в 11 часов полиция получила сообщение о пропаже Олексия, который покинул дом и направился в неизвестном направлении. Мужчина не взял с собой мобильный телефон.

Сегодня пресс-секретарь полиции Андрей Якубович сообщил, что Олексий найден и с ним все в порядке.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: