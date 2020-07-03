Пропавший в Раквере 47-летний Олексий найден

Вчера полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома на улице Лембиту в Раквере 47-летнего Олексия.
В четверг в 11 часов полиция получила сообщение о пропаже Олексия, который покинул дом и направился в неизвестном направлении. Мужчина не взял с собой мобильный телефон.
Сегодня пресс-секретарь полиции Андрей Якубович сообщил, что Олексий найден и с ним все в порядке.
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