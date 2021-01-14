Пропавший в Пярнумаа 55-летний Сергей нашелся

Последний раз мужчину видели 6 января на пярнуском автовокзале, откуда он должен был поехать к своему близкому человеку, но до места не добрался.

В то же время Сергей не вернулся в свой дом в поселке Тоотси, а близкие связаться с ним не могли.

В четверг пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила, что Сергей сам связался с близкими, его местонахождение известно и с ним все в порядке.