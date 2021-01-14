Пропавший в Пярнумаа 55-летний Сергей нашелся

В понедельник, 11 января, полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в Пярнумаа 55-летнего Сергея.
Последний раз мужчину видели 6 января на пярнуском автовокзале, откуда он должен был поехать к своему близкому человеку, но до места не добрался.
В то же время Сергей не вернулся в свой дом в поселке Тоотси, а близкие связаться с ним не могли.
В четверг пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила, что Сергей сам связался с близкими, его местонахождение известно и с ним все в порядке.
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