Пропавший в прошлом году в Кадрина мужчина найден мертвыми

27 апреля случайный прохожий обнаружил в деревне Выдувере волости Кадрина за развалинами одного из зданий усадьбы Пяри тело человека с признаками разложения. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Эльдуру, который ушел из дома в деревне Кадрина 4 декабря.

Ничто не указывает на то, что смерть могла быть связана с преступлением.

Вечером 4 декабря 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что Эльдур ушел из дома, который находится на улице Пикк в Кадрина. Полицейские сразу же приступили к поискам — были задействованы вертолет и служебная собака. К сожалению, поиски результата не дали.