Пропавший в прошлом году в Кадрина мужчина найден мертвыми

Полиция сообщила, что пропавший в декабре прошлого года 83-летный Эльдур найден мертвыми.
27 апреля случайный прохожий обнаружил в деревне Выдувере волости Кадрина за развалинами одного из зданий усадьбы Пяри тело человека с признаками разложения. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Эльдуру, который ушел из дома в деревне Кадрина 4 декабря.
Ничто не указывает на то, что смерть могла быть связана с преступлением.
Вечером 4 декабря 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что Эльдур ушел из дома, который находится на улице Пикк в Кадрина. Полицейские сразу же приступили к поискам — были задействованы вертолет и служебная собака. К сожалению, поиски результата не дали.
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