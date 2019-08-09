Пропавший в Палдиски 77-летний Валерий нашелся в Тартумаа

Сообщалось, что Валерий утром 7 августа уехал из социального учреждения на велосипеде и не вернулся. Мужчина и раньше покидал место жительства, при этом он может проделать довольно большой путь, вплоть до Нарвы.

Позднее полиция сообщила, что Валерия и его велосипед нашли сегодня вечером в Тартумаа. Он жив и здоров, и полиция доставит мужчину обратно в Палдиски.