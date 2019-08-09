09.08.2019, 17:22
Пропавший в Палдиски 77-летний Валерий нашелся в Тартумаа
обновлено в 17:35
Сегодня полиция просила содействия в поиске 77-летнего Валерия, который ушел из дома по уходу в Палдиски и не вернулся.
Сегодня полиция просила содействия в поиске 77-летнего Валерия, который ушел из дома по уходу в Палдиски и не вернулся.
Сообщалось, что Валерий утром 7 августа уехал из социального учреждения на велосипеде и не вернулся. Мужчина и раньше покидал место жительства, при этом он может проделать довольно большой путь, вплоть до Нарвы.
Позднее полиция сообщила, что Валерия и его велосипед нашли сегодня вечером в Тартумаа. Он жив и здоров, и полиция доставит мужчину обратно в Палдиски.
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