Пропавший в начале июня в Валгамаа мужчина найден мертвым. Виноват алкоголь?

Полицейский описал, что тело нашли примерно в 500 метрах напрямик от дома, где Райво видели в последний раз перед исчезновением.

"Хотя эту территорию проверяли полицейские и добровольцы как цепочкой, так и с дрона, несмотря на усилия, в те разы по какой-то причине не удалось найти мужчину", — сказал Кару.

"Полиция все-таки благодарит всех, кто помогал на местности, чтобы выяснить судьбу и местонахождение мужчины", — добавил Кару.

Тело отправили для выяснения точной причины смерти на судебно-медицинское вскрытие, но у полиции есть основание считать, что употреблявший алкоголь мужчина с проблемами со здоровьем заблудился на местности, попал в беду и умер.