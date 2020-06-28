Пропавший в начале июня в Валгамаа мужчина найден мертвым. Виноват алкоголь?

Полицейский описал, что тело нашли примерно в 500 метрах напрямик от дома, где Райво видели в последний раз перед исчезновением.
"Хотя эту территорию проверяли полицейские и добровольцы как цепочкой, так и с дрона, несмотря на усилия, в те разы по какой-то причине не удалось найти мужчину", — сказал Кару.
"Полиция все-таки благодарит всех, кто помогал на местности, чтобы выяснить судьбу и местонахождение мужчины", — добавил Кару.
Тело отправили для выяснения точной причины смерти на судебно-медицинское вскрытие, но у полиции есть основание считать, что употреблявший алкоголь мужчина с проблемами со здоровьем заблудился на местности, попал в беду и умер.
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