28.06.2020, 15:12

Пропавший в начале июня в Валгамаа мужчина найден мертвым. Виноват алкоголь?

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KüünalFoto: Argo Ingver

Региональный полицейский Валгамаа Сандер Кару сказал, что сегодня днем местный хуторянин нашел в деревне Линна на опушке леса труп мужчины. Полиция пояснила, что речь идет о пропавшем в начале июня Райво.

Полицейский описал, что тело нашли примерно в 500 метрах напрямик от дома, где Райво видели в последний раз перед исчезновением.

"Хотя эту территорию проверяли полицейские и добровольцы как цепочкой, так и с дрона, несмотря на усилия, в те разы по какой-то причине не удалось найти мужчину", — сказал Кару.

"Полиция все-таки благодарит всех, кто помогал на местности, чтобы выяснить судьбу и местонахождение мужчины", — добавил Кару.

Тело отправили для выяснения точной причины смерти на судебно-медицинское вскрытие, но у полиции есть основание считать, что употреблявший алкоголь мужчина с проблемами со здоровьем заблудился на местности, попал в беду и умер.

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