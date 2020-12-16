16.12.2020, 07:30

Пропавший в Ласнамяэ молодой человек найден в Харьюмаа

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дополнено в 10:50
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Пропавший в Ласнамяэ молодой человек найден в Харьюмаа
PPA

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 23-летнего Барри, которого в последний раз видели в районе Ласнамяэ около 21:00. Барри говорит по-французски и по-русски.

Около 10:00 в среду полиция сообщила, что молодой человек найден в Харьюмаа и с ним все в порядке.

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