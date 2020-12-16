Пропавший в Ласнамяэ молодой человек найден в Харьюмаа

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 23-летнего Барри, которого в последний раз видели в районе Ласнамяэ около 21:00. Барри говорит по-французски и по-русски.
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 23-летнего Барри, которого в последний раз видели в районе Ласнамяэ около 21:00. Барри говорит по-французски и по-русски.
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