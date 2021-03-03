03.03.2021, 13:20
Пропавший в Ласнамяэ 12-летний мальчик нашелся
Во вторник полиция просила помощи в поисках 12-летнего Маттиаса, который ушел в тот день из дома в Ласнамяэ примерно в 13 часов и не вернулся. Близким не удавалось с ним связаться.
Во вторник и в среду полицейские занимались поисками Маттиаса и проверяли места, где мальчик мог находиться.
Сегодня после 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Маттиас вернулся домой и с ним все в порядке.