Пропавший в Ласнамяэ 12-летний мальчик нашелся

Во вторник и в среду полицейские занимались поисками Маттиаса и проверяли места, где мальчик мог находиться.

Сегодня после 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Маттиас вернулся домой и с ним все в порядке.