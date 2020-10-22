22.10.2020, 11:40

Пропавший в Кохтла-Ярве Алексей найден мертвым

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Foto: Argo Ingver

В понедельник полиция просила помощи в поисках 63-летнего Алексея, который покинул свой дом в Кохтла-Ярве и не вернулся.

В понедельник примерно в час дня близкие Алексея сообщили полиции, что Алексея нет дома. В последний раз Алексея видели его соседи 13 октября.

Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андрей Якубович сообщил, что полиция вчера нашла в Кохтла-Ярве тело Алексея. Признаков насилия на теле не обнаружено, и точную причину смерти мужчины выяснят в ходе судебно-медицинского вскрытия.

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