Пропавший в Ида-Вирумаа мужчина является отъявленным рецидивистом

Выясняется, что речь идет об отъявленном уголовнике. Его последнее наказание истекло в день его исчезновения, 5 июня. Полиция заверяет, что разыскивает его не из-за того, что он совершил новое преступление, а чтобы убедиться, что у него все в порядке.

По данным регистра наказаний, Мейер имеет 18 действующих наказаний, половина из которых — уголовные. Восемь из девяти уголовных наказаний он получил за кражу, одно — за нарушение общественного порядка с применением насилия.

Год назад издание Sakala писало о Мейере как о рецидивисте-рекордсмене, который сидел 38 раз. Последнее наказание длиною в пять месяцев он получил за кражу бутылки водки, зажигали, двух шариковых и двух гелевых ручек и куска сыра.