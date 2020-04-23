Пропавший прошлым летом в Рапламаа мужчина найден мертвым

”Сегодня во второй половине дня полиция получила сообщение о том, что внимательный гражданин обнаружил под трассой высоковольтных линий в деревне Уускюла велосипед, который мог принадлежать пропавшему прошлым летом 52-летнему Мейнхарду”, — сообщила вчера пресс-секретарь полиции Керстин Мересма.

Полиция и добровольцы сразу же приступили к поискам и на болотистой местности неподалеку нашли тело мужчины.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.