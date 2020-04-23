Пропавший прошлым летом в Рапламаа мужчина найден мертвым
Вчера вечером было найдено тело 52-летнего Мейнхарда, который пропал в волости Рапла 28 июня прошлого года.
Вчера вечером было найдено тело 52-летнего Мейнхарда, который пропал в волости Рапла 28 июня прошлого года.
”Сегодня во второй половине дня полиция получила сообщение о том, что внимательный гражданин обнаружил под трассой высоковольтных линий в деревне Уускюла велосипед, который мог принадлежать пропавшему прошлым летом 52-летнему Мейнхарду”, — сообщила вчера пресс-секретарь полиции Керстин Мересма.
Полиция и добровольцы сразу же приступили к поискам и на болотистой местности неподалеку нашли тело мужчины.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Видео, как китайцы специально заражают друг друга коронавирусом
В Мордовии старшее поколение сядет за парты
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Спиртовые составы: найдены "убийцы" коронавируса?