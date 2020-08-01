01.08.2020, 20:39

Пропавший Михаил найден мертвым

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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

Сегодня в 17 часов было найдено тело Михаила, который 23 июля пошел в лес в деревне Кадрина.

Тело 69-летнего Михаило нашли возле деревни Колгу в волости Куусалу в Харьюмаа, передает полиция. Причину смерти выяснит экспертиза. Уже несколько дней Михаила искали добровольцы и полиция.

Полиция напоминает, что нужно быть очень осторожными, отправляясь в лес.

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