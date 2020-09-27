Пропавший Анатолий найден

Полиция просила помощи в поисках 77-летнего жителя Пыхья-Таллинна Анатолия, который вышел из дома на ул. Сыле на прогулку и не вернулся. Чуть позже полиция сообщила, что мужчина найден и с ним все в порядке.
Мобильного телефона у мужчины нет. Из-за проблем с памятью без посторонней помощи он может попасть в опасную ситуацию.
Его рост — 172 см, он худощавого телосложения, и у него седые волосы. На нем светлые брюки и куртка.
Полицейские сейчас занимаются поисками Анатолия вблизи его дома. Полиция просит всех, кто видел Анатолия или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112.
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