27.09.2020, 22:17

Пропавший Анатолий найден


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Alarmsõidukid
Pilt on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

Полиция просила помощи в поисках 77-летнего жителя Пыхья-Таллинна Анатолия, который вышел из дома на ул. Сыле на прогулку и не вернулся. Чуть позже полиция сообщила, что мужчина найден и с ним все в порядке.

Мобильного телефона у мужчины нет. Из-за проблем с памятью без посторонней помощи он может попасть в опасную ситуацию.

Его рост — 172 см, он худощавого телосложения, и у него седые волосы. На нем светлые брюки и куртка.

Полицейские сейчас занимаются поисками Анатолия вблизи его дома. Полиция просит всех, кто видел Анатолия или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112.

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