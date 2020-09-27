Пропавший Анатолий найден

Мобильного телефона у мужчины нет. Из-за проблем с памятью без посторонней помощи он может попасть в опасную ситуацию.

Его рост — 172 см, он худощавого телосложения, и у него седые волосы. На нем светлые брюки и куртка.

Полицейские сейчас занимаются поисками Анатолия вблизи его дома. Полиция просит всех, кто видел Анатолия или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112.