Пропавший 22-летний молодой человек нашелся. Полиция искала его с четверга

Последний раз он выходил на контакт с родственниками три дня назад. В воскресенье утром он сказал друзьям, что едет к бабушке в Вильяндимаа. К бабушке он так и не приехал.

В субботу около 16 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сообщила, что местонахождение Марти установлено и с ним все в порядке.