08.11.2020, 19:30

Пропавший 22-летний молодой человек нашелся. Полиция искала его с четверга

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EST 17
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В четверг, 5 ноября, полиция просила помощи в установлении местонахождения 22-летнего Марти из Тарту.

Последний раз он выходил на контакт с родственниками три дня назад. В воскресенье утром он сказал друзьям, что едет к бабушке в Вильяндимаа. К бабушке он так и не приехал.

В субботу около 16 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сообщила, что местонахождение Марти установлено и с ним все в порядке.

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